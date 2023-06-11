Экстренные службы сообщили о ликвидации пожара на юго-востоке Москвы

Экстренные службы сообщили ТАСС, что специалисты потушили возгорание в автосервисе на Люблинской улице на юго-востоке Москвы .

Ранее сообщалось, что в московском автосервисе горел автомобильный сервис на площади 600 квадратных метров. Возгорание произошло в здании по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 26, строение 16. Причина пожара и его площадь устанавливаются. Находящиеся в здании люди самостоятельно покинули его до прибытия пожарных. Новость дополняется.