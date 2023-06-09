ВСУ обстреляли детский лагерь под Херсоном

"Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно Storm Shadow. Одну ракету cбила ПВО, две попали в гражданский объект. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - написал он в Telegram-канале.