ВСУ обстреляли детский лагерь под Херсоном

ВС Украины (ВСУ) открыли огонь по детскому лагерю в Херсонской области, предположительно, с применением ракет Storm Shadow. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно Storm Shadow. Одну ракету cбила ПВО, две попали в гражданский объект. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - написал он в Telegram-канале.
Как уточнил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области, огонь был открыт по пионерскому лагерю на Арабатской стрелке, где строится новый город.