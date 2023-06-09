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ВСУ обстреляли детский лагерь на Арабатской стрелке

ВС Украины (ВСУ) открыли огонь по детскому лагерю в Херсонской области, предположительно, с применением ракет Storm Shadow. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

ВСУ обстреляли детский лагерь под Херсоном
© ТАСС

"Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно Storm Shadow. Одну ракету cбила ПВО, две попали в гражданский объект. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - написал он в Telegram-канале.

Как уточнил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области, огонь был открыт по пионерскому лагерю на Арабатской стрелке, где строится новый город.

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