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В Великобритании подожгли памятник архитектуры

В Великобритании крупный пожар уничтожил часть бывшего здания студенческого общежития Ньюкаслского университета, которое признано памятником архитекруты. Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что причиной пожара стал поджог – полиция уже задержала подозреваемого мужчину, его личность и мотивы пока не раскрываются. Как сообщил представитель местной пожарной службы, действия поджигателя привели к «самому большому пожару за последнее время». На сделанных с дрона снимках видно, что пламя почти полностью уничтожило крышу здания.

На место происшествия прибыли 54 сотрудника пожарной службы, 10 пожарных машин и два дрона. Тушение пожара заняло всю ночь. При этом в результате поджога никто не пострадал – в последнее время здание не использовалось по назначению и стояло пустым.

Ранее пожар вспыхнул на территории университета в Москве.

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