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В районе нефтебазы в Курске упал беспилотник

Беспилотный летательный аппарат упал в районе нефтебазы в Курске. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В районе нефтебазы в Курске упал беспилотник
© РИА Новости

«Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка», — заявил глава региона, уточнив, что дрон не вызвал никаких повреждений на объекте.

На месте происшествия работают группы спецслужб.

7 июня Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Один из рабочих получил осколочные ранения во время восстановления электроснабжения.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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