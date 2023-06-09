В районе нефтебазы в Курске упал беспилотник

Беспилотный летательный аппарат упал в районе нефтебазы в Курске. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка», — заявил глава региона, уточнив, что дрон не вызвал никаких повреждений на объекте.

На месте происшествия работают группы спецслужб.

7 июня Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Один из рабочих получил осколочные ранения во время восстановления электроснабжения.