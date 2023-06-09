Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в районе нефтебазы в Курске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, никаких разрушений или повреждений падение беспилотника не повлекло.

«Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка ... На месте сейчас работают дежурные группы спецслужб, ситуация под контролем», — поделился губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на офисное здание и загорелся.

По его словам, беспилотник потушили, пострадавших нет. При этом губернатор сообщил, что в результате падения БПЛА есть незначительные разрушения крыши, котельной и осколками повреждены два автомобиля.