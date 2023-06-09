Стало известно об упавших на Белгород обломках неизвестного аппарата

Обломки неизвестного аппарата упали на улицы в Белгороде. Об этом стало известно изданию Baza, в Telegram-канале были опубликованы снимки от местных жителей.

До этого белгородцы сообщали о громких звуках в небе. По информации издания, после падения обломков на одно из зданий на улице Мокроусова начался пожар. Пламя уже потушили.

Предположительно, обломки могли появиться на городских улицах после работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что система ПВО на подлете к Белгороду сбила две воздушные цели. Он заверил, что в результате происшествия никто не пострадал.

8 июня сообщалось, что российские ПВО сбили два неизвестных объекта в Белгородской области. Обломок одного из них попал на видео.