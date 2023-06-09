Падение беспилотника в Воронеже: что известно об инциденте

Утром в пятницу, 9 июня, в Воронеже на улице Белинского упал беспилотник. Редакция «Рамблера» рассказала, что известно об инциденте к этому часу.

Последствия падения беспилотника

Александр Гусев заявил, что в результате инцидента три человека пострадали, их посекло осколками стекла. Помощь им оказана на месте, от госпитализации люди отказались.

Также стало известно, что упавший дрон повредил конструктивные элементы дома, кровлю близлежащего частного домовладения.

Что говорят жители

Жители частного дома в Воронеже заявили о нахождении у себя во дворе металлических шариков после того, как беспилотник влетел в соседнюю многоэтажку, передает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что «повреждений в доме никаких нет, все нормально».

«Может, где-то в трубу попало или там еще на крыше валяется», - сказал он, показывая металлические шарики.

Что предприняли власти после падения беспилотника

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже. Следствие обвинило в атаке БПЛА со взрывным устройством, произошедшей около десяти утра в пятницу, граждан, «действующих в интересах руководства Украины».

В настоящее время выясняются обстоятельства нападения и разыскивают злоумышленников, причастных к преступлению.

Гусев заявил в Telegram-канале, что после падения беспилотника в Воронеже поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба для оперативного устранения повреждений.