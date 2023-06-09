Задержан срочник, сбежавший из военной части в Брянской области

Срочник, сбежавший с автоматом из военной части, задержан
Военнослужащий срочной службы, сбежавший в четверг с автоматом Калашникова, задержан. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
20-летний Вячеслав А. родом из села Леньки Алтайского края. Он служил в воинской части в Климовском районе. В четверг вечером парень, прихватив с собой автомат Калашникова и боекомплект в 120 патронов, сбежал из расположения.
В районе был объявлен план «Сигнал», менее чем через сутки Вячеслава задержали. Также были найдены автомат и боеприпасы. Причины дезертирства пока неизвестны.
Напомним, после начала спецоперации на Украине в России ужесточили наказание за дезертирство. Теперь, согласно статье 338 УК РФ, сбежавшим из расположения военнослужащим грозит до 15 лет колонии.
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