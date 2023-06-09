Задержан срочник, сбежавший из военной части в Брянской области

Как сообщает Telegram-канал, это — 20-летний Вячеслав родом с Алтая.

Отмечается, что Вячеслав убежал вчера, прихватив с собой автомат Калашникова и боекомплет в 120 патронов. В районе был объявлен план «Сигнал».

Канал сообщает, что менее чем через сутки Вячеслава задержали. Автомат и боеприпасы тоже нашли, передает Baza.

В апреле Иркутский гарнизонный суд приговорил к пяти годам колонии рядового Дениса Куренкова за уклонение от воинской службы. Куренков 24 сентября 2022 года, желая отдохнуть от несения службы, без уважительных причин не явился в установленный срок для несения воинских обязанностей. Он отсутствовал на протяжении 3,5 месяца и лишь 11 января 2023 года добровольно прибыл в военный следственный отдел.