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Baza: задержан срочник, сбежавший из военной части в Брянской области

Как сообщает Telegram-канал, это — 20-летний Вячеслав родом с Алтая.

Задержан срочник, сбежавший из военной части в Брянской области
© globallookpress.com

Отмечается, что Вячеслав убежал вчера, прихватив с собой автомат Калашникова и боекомплет в 120 патронов. В районе был объявлен план «Сигнал».

Канал сообщает, что менее чем через сутки Вячеслава задержали. Автомат и боеприпасы тоже нашли, передает Baza.

В апреле Иркутский гарнизонный суд приговорил к пяти годам колонии рядового Дениса Куренкова за уклонение от воинской службы. Куренков 24 сентября 2022 года, желая отдохнуть от несения службы, без уважительных причин не явился в установленный срок для несения воинских обязанностей. Он отсутствовал на протяжении 3,5 месяца и лишь 11 января 2023 года добровольно прибыл в военный следственный отдел.

В мае Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии рядового Владимира Константинова, который был мобилизован на фронт, но сбежал из тренировочного лагеря части. Следствие доказало, что 29 декабря мужчина самовольно покинул часть и отправился домой, не желая возвращаться обратно. Он получил минимальный срок за дезертирство. Максимальный срок по этой статье — 15 лет колонии.

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