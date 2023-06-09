Сальдо подтвердил данные о восьми погибших после ЧП на Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонскй области Владимир Сальдо подвтредил данные о том, что число жертв после ЧП на Каховской ГЭС составляет восемь человек.

«К сожалению, есть жертвы, неизбежные для катастрофы такого масштаба. Их число выросло до восьми человек», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Сальдо добавил, что в Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 м, до отметки 9,5 м.

Он также сообщил об угрозе обмеления Каховского магистрального канала.