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Сальдо подтвердил данные о восьми погибших после ЧП на Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонскй области Владимир Сальдо подвтредил данные о том, что число жертв после ЧП на Каховской ГЭС составляет восемь человек.

Сальдо подтвердил данные о восьми погибших после ЧП на Каховской ГЭС
© РИА Новости

«К сожалению, есть жертвы, неизбежные для катастрофы такого масштаба. Их число выросло до восьми человек», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Сальдо добавил, что в Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 м, до отметки 9,5 м.

Он также сообщил об угрозе обмеления Каховского магистрального канала.

После разрушения Каховской ГЭС уровень воды в Новой Каховке снизился на 2 м.

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