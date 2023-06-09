Мосгорсуд смягчил условный приговор инвестору Калви

Напомним, в феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Одним из фигурантов дела является Майкл Калви. Как выяснили следователи, Калви организовал схему, в результате которой кредит в 2,5 млрд рублей, полученный ПКБ от банка в 2015 году, был зачтен уступкой акций, стоимость которых была оценена в сумму кредита, тогда как их реальная стоимость составляла 600 тыс. рублей.