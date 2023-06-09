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Мосгорсуд смягчил приговор инвестору Калви

Мосгорсуд смягчил на год условный приговор американскому инвестору Майклу Калви по делу о растрате 2,5 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Мосгорсуд смягчил условный приговор инвестору Калви
© РИА Новости

«Смягчить наказание Калви до четырех лет и шести месяцев условно», - сказал судья во время оглашения приговора.

Ранее инвестор получил 5,5 лет условного заключения.

Еще одному фигуранту дела Филиппу Дельпалю суд также смягчил приговор на 1 год – до 3,5 года условно.

Адвокат Майкла Калви заявил, что бизнесмен не «сбегал из страны»

Напомним, в феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Одним из фигурантов дела является Майкл Калви. Как выяснили следователи, Калви организовал схему, в результате которой кредит в 2,5 млрд рублей, полученный ПКБ от банка в 2015 году, был зачтен уступкой акций, стоимость которых была оценена в сумму кредита, тогда как их реальная стоимость составляла 600 тыс. рублей.

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