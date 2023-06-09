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Мосгорсуд смягчил с 5,5 до 4,5 лет условный приговор инвестору Калви

Мосгорсуд смягчил на год условный приговор американскому инвестору Майклу Калви по уголовному делу о растрате 2,5 млрд рублей.

Мосгорсуд смягчил условный приговор инвестору Калви
© РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил Калви к 5,5 года условно.

Ранее сообщалось, что Калви покинул Россию до вступления приговора в силу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, фигурантом которого стал Калви, 13 февраля 2019 года. Следствие придерживалось точки зрения, что Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией «Первое коллекторское бюро» от банка «Восточный» в 2015 году, был зачтён уступкой акций.

Кроме того, по мнению следствия, Калви ввёл в заблуждение совет директоров банка по вопросу стоимости акций Первого коллекторского бюро. СК полагает, что акции оценили в сумму долга при их реальной стоимости 600 тыс. рублей.

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