На территории университета в Москве произошел пожар

Днем в пятницу, 9 июня, на территории Государственного университета просвещения в Москве произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, возгорание началось в гаражах, расположенных в Басманном районе Москвы. По информации канала, эти гаражи университет использует в качестве склада.

С территории университета эвакуировали студентов и преподавателей.