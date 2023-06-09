На территории университета в Москве произошел пожар
Днем в пятницу, 9 июня, на территории Государственного университета просвещения в Москве произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, возгорание началось в гаражах, расположенных в Басманном районе Москвы. По информации канала, эти гаражи университет использует в качестве склада.
С территории университета эвакуировали студентов и преподавателей.
Ранее в этот же день пожар произошел в гаражах в Чапаевском переулке на севере Москвы. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Пожар удалось быстро ликвидировать.
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