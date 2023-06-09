К атаке беспилотного летательного аппарата в Воронеже причастны лица, которые действовали в интересах Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

В связи с произошедшем Главное следственное управлением СК РФ возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте.

По данным следствия, 9 июня около 10 часов утра «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины, совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата, снабженного взрывным устройством, на территорию города Воронежа». В результате столкновения беспилотника с жилым дом были повреждены конструктивные элементы здания и кровля близлежащего домовладения, рассказали в СК.

На месте инцидента в данный момент работают следователи и криминалисты, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц, добавили в ведомстве.

Утром 9 июня беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже и взорвался. ТАСС и Telegram-канал Shot со ссылкой на источники сообщали, что целью беспилотника был авиационный завод, находящийся в городе. По их информации, БПЛА начали глушить подразделения радиоэлектронной борьбы, после чего он сбился с пути.

По последним данным, пострадали три человека.