Двое россиян погибли в Таиланде

В результате ДТП в таиландском городе Паттайя погибли двое россиян.

По данным телеканала Nation TV, автомобиль вылетел с основной дороги и врезался в несколько пальм. Одно дерево было сломано, части автомобиля разбросало вокруг места аварии.

Медикам не удалось спасти россиян. Как сообщают местные СМИ, в полицейском протоколе погибшие указаны как Miss Valeriia Khimich, 18 лет и Mr. Gleb Solovev, 23 года.

Ранее стало известно, что в Таиланде 21 россиянин получил травмы разной степени тяжести в результате аварии катера у берегов острова Пхукет.