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Двое россиян погибли в результате аварии в таиландском городе Паттайя

В результате ДТП в таиландском городе Паттайя погибли двое россиян.

Двое россиян погибли в Таиланде
© РИА Новости

По данным телеканала Nation TV, автомобиль вылетел с основной дороги и врезался в несколько пальм. Одно дерево было сломано, части автомобиля разбросало вокруг места аварии.

Медикам не удалось спасти россиян. Как сообщают местные СМИ, в полицейском протоколе погибшие указаны как Miss Valeriia Khimich, 18 лет и Mr. Gleb Solovev, 23 года.

В Таиланде погиб российский турист

Ранее стало известно, что в Таиланде 21 россиянин получил травмы разной степени тяжести в результате аварии катера у берегов острова Пхукет.

Генконсульство России заявило, что пострадавшие россияне находятся в стабильном состоянии.

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