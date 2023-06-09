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Победитель «Битвы экстрасенсов» ответил на обвинения в связи с РДК

Победитель «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Волхов в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» заявил, что не имеет отношения к деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК). Он также призвал следствие разобраться в ситуации.

Победитель «Битвы экстрасенсов» ответил на обвинения в связи с РДК
© ТАСС

«У меня никаких связей с РДК нет. Пусть следствие разбирается. Думаю, картина восстановится. Больше ничего сказать не могу», — заявил Волхов.

Ранее сообщалось о проведении обысков в квартире у Дмитрия Волхова. Обыски также прошли у других граждан, по версии следствия, имевших отношение к деятельности РДК. Правоохранители обнаружили ножи, оружие, неонацистскую символику.

Также стало известно, что сотрудники ФСБ задержали 23-летнего россиянина, пытавшегося незаконно перейти границу в Брянской области, чтобы добраться до Украины и вступить там в ряды «Русского добровольческого корпуса».

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