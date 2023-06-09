В Белгородской области сработала система ПВО

Над Белгородом сработала российская система ПВО, заявил в Telegram глава области Вячеслав Гладков. Он отметил, что на подлету к городу были сбиты две воздушные цели. Никто не пострадал.

Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал он.

Утром 9 июня дрон со взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома от взрыва БПЛА.

Губернатор региона Александр Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации.