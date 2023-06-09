В Белгородской области сработала система ПВО
Над Белгородом сработала российская система ПВО, заявил в Telegram глава области Вячеслав Гладков. Он отметил, что на подлету к городу были сбиты две воздушные цели. Никто не пострадал.
Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал он.
Утром 9 июня дрон со взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома от взрыва БПЛА.
Губернатор региона Александр Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации.
До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские дроны-камикадзе сбросили бомбы в поле в селе Вязовое Краснояружского района Белгородской области. По информации канала, при атаке пострадал местный житель, который пас коров. Он был госпитализирован с множественными осколочными ранениями.