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Российский пассажирский самолет столкнулся с птицами при посадке

Российский лайнер Boeing 737-800 столкнулся с птицами во время посадки. Об этом «Комсомольской правде» сообщили пассажиры рейса.

Российский пассажирский самолет столкнулся с птицами при посадке
© lenta.ru

Инцидент произошел вечером в четверг, 8 июня, с самолетом, летевшим из Москвы в Ульяновск. Из-за случившегося обратный вылет в столицу был задержан на несколько часов.

«Мы прошли регистрацию, подождали в зале, затем нас пригласили на посадку, — рассказала 30-летняя Мария. — Но уже на перроне перед самолетом сотрудники аэропорта нас остановили, не давая подняться по трапу».

По ее словам, несколько мужчин в светоотражающих жилетах внимательно рассматривали левый двигатель с фонариками. Через некоторое время пассажиров попросили вернуться в здание авиагавани.

В результате рейс в Москву был задержан на два часа. Перед тем, как воздушное судно приступило к разгону, командир экипажа обратился к пассажирам по громкой связи и извинился за задержку.

«Он сказал: "Вылет был задержан для безопасности полета, — заявил пилот. — Когда мы прилетели в Ульяновск, мы столкнулись с птицами, поэтому нужно было очистить от них самолет"».

Отмечается, что лайнер благополучно приземлился в столичном Внуково. Никто из пассажиров не пострадал.

В аэропорту Самары объявили тревогу из-за экстренной посадки рейса из Петербурга

Ранее в апреле российский самолет, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Самара, столкнулся с птицами при посадке. Во время инцидента на борту находилось 190 пассажиров, пострадавших среди них нет.

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