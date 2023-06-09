Песков прокомментировал падение беспилотника в Воронеже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о падении беспилотника в Воронеже. Он заявил, что сообщения об этом Кремль видел, передает РИА Новости.

«И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы», - подчеркнул пресс-секретарь.

В своем заявлении Песков отметил, что «Киевский режим продолжает атаки на гражданские объекты и жилые дома».

О падении беспилотника в Воронеже стало известно утром в пятницу, 9 июня. Дрон упал на улице Белинского. На месте происшествия работают спецслужбы.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в результате инцидента три человека пострадали, их посекло осколками стекла. Он уточнил, что пострадавшие отказались от госпитализации.