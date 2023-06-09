Появились кадры попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже

В социальных сетях распространяются кадры падения БПЛА на жилой дом в Воронеже. Как заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в результате инцидента три человека пострадали, их посекло осколками стекла.

Пострадавшие отказались от госпитализации, добавил он.

Гусев также анонсировал оказание поддержки жителям дома, в который врезался беспилотник. Он заявил, что дал первые поручения по оказанию бытовой помощи. Кроме того, губернатор указал на планы властей региона провести срочное совещание по разбору инцидента.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, беспилотник пытался атаковать воронежский авиазавод. Однако, как уточняется, его заглушили средства радиоэлектронной борьбы.