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Сейсмологи зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС

Норвежская сейсмическая группа NORSAR сообщила о регистрации сейсмических волн от взрыва, который, вероятно, произошел на Каховской ГЭС в момент обрушения. Об этом сообщается на сайте организации.

Ученые проанализировали сейсмические сигналы региональных станций в связи с обрушением плотины на Украине. По их словам, данные региональных сейсмических станций показывают четкие сигналы во вторник, 6 июня, в 2:54 по местному времени (01:54 по норвежскому времени).

Время и место совпадают с сообщениями в СМИ об обрушении Каховской дамбы. Сейсмические сигналы указывают на то, что произошел взрыв. Магнитуда подземных толчков оценивается между 1 и 2.

NORSAR была создана в 1968 году в рамках норвежско-американского соглашения по обнаружению землетрясений и ядерных взрывов.

Дамба Каховской ГЭС обрушилась ночью 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, после чего началось затопление территорий ниже по течению. В настоящий момент затоплены несколько населенных пунктов, а также объекты размещения отходов, скотомогильники и очистные сооружения.

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