Норвежские ученые назвали причину разрушения Каховской ГЭС

В день прорыва Каховской ГЭС сейсмические станции уловили сигналы взрыва, следует из данных исследователей норвежского института NORSAR, которые были опубликованы на сайте вуза. По словам ученых, время и местоположение сигналов совпадают с сообщениями в СМИ о разрушении плотины в Новой Каховке.

Сигналы указывают на то, что произошел взрыв. Оценка магнитуды — от 1 до 2, — говорится в исследовании NORSAR.

В нем ученые ссылаются на данные румынской измерительной станции BURAR, которая находится в 620 км от эпицентра.

По данным экстренных служб, более 14 тысяч домов в Херсонской области были затоплены после прорыва Каховской ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что пять человек погибли из-за подтоплений после разрушения ГЭС. По его словам, еще 41 человек пострадал.