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29-летнего россиянина задержали за двойную диверсию на железной дороге

В Челябинской области задержали 29-летнего жителя города Учалы республики Башкортостан за диверсию на железнодорожных станциях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

29-летнего россиянина задержали за двойную диверсию на ж/д
© Lenta.ru

По данным канала, фигурант поджог четыре релейных шкафа на двух станциях в городе Миассе. Между станциями он передвигался на машине Daewoo Espero, в ней он хранил канистры с бензином.

Силовики выяснили, что мужчина с 2018 года дважды менял паспорта, указывая новые данные. Кроме того, в его мессенджерах нашли переписки с украинскими кураторами. Именно по их заданию он совершил поджоги.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Задержанному грозит до 20 лет колонии.

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