Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за непогоды
Власти Владивостока ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней.
Об этом сообщает администрация города.
«Во Владивостоке в результате обрушившегося 8 и 9 июня циклона, который принес значительные разрушения, введён режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в результате аварийного отключения электричества в Первомайском районе Владивостока из-за непогоды без света в городе остаются более 500 многоквартирных домов.
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