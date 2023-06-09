Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за непогоды

Об этом сообщает администрация города.

«Во Владивостоке в результате обрушившегося 8 и 9 июня циклона, который принес значительные разрушения, введён режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении .

Ранее стало известно, что в результате аварийного отключения электричества в Первомайском районе Владивостока из-за непогоды без света в городе остаются более 500 многоквартирных домов.