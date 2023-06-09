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Троих россиян отправили в колонию за похищение семейной пары и угрозы пытками

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор троим местным жителям 45, 58 и 28 лет, похитивших двоих людей и угрожавших им пытками. Об этом в пятницу, 9 июня «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Троих россиян отправили в колонию за похищение семейной пары и угрозы пытками
© РИА Новости

Мужчин признали виновными по статьям 126 («Похищение человека») и 161 («Грабеж») УК РФ, одного из них — еще и по статье 327 («Подделка документов») УК РФ. Им назначили наказание от пяти до семи лет колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что в октябре 2020 года фигуранты под надуманным предлогом пригласили в съемную квартиру 32-летннюю знакомую и ее 39-летнего сожителя. Там пару связали скотчем и веревкой, отобрали у них телефоны и паспорта и, угрожая пытками утюгом, стали требовать шесть тысяч долларов. Мужчина согласился передать злоумышленникам деньги, для этого его привезли домой, откуда тот выпрыгнул в окно и смог сбежать. Потерпевший обратился в полицию.

При поддержке ОМОНа фигурантов задержали по дороге в Омск. В машине также находилась женщина.

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