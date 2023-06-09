Более 22 тысяч домов подтоплены в Херсонской области

Количество жилых домов, которые оказались подтопленными в результате прорыва плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось почти до 22,3 тыс. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.
"По последним данным, в 17 населенных пунктах подтоплены почти 22,3 тыс. жилых домов. Уровень воды в Новой Каховке снизился на 2 м, до 10 м", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время в трех пунктах временного размещения находятся 1 117 человек, в том числе 110 детей и 35 маломобильных граждан.
Накануне замглавы МЧС Анатолий Супруновский сообщил, что прорыв дамбы Каховской ГЭС привел к подтоплению 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области. Проводится эвакуация людей. Всего эвакуированы с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области 5 тыс. человек, из них детей - 178, маломобильных граждан - 62