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В Херсонской области количество подтопленных жилых домов выросло почти до 22,3 тыс.

Количество жилых домов, которые оказались подтопленными в результате прорыва плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось почти до 22,3 тыс. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

Более 22 тысяч домов подтоплены в Херсонской области
© РИА Новости

"По последним данным, в 17 населенных пунктах подтоплены почти 22,3 тыс. жилых домов. Уровень воды в Новой Каховке снизился на 2 м, до 10 м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время в трех пунктах временного размещения находятся 1 117 человек, в том числе 110 детей и 35 маломобильных граждан.

Накануне замглавы МЧС Анатолий Супруновский сообщил, что прорыв дамбы Каховской ГЭС привел к подтоплению 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области. Проводится эвакуация людей. Всего эвакуированы с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области 5 тыс. человек, из них детей - 178, маломобильных граждан - 62

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