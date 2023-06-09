Эксперты рассказали о последствиях разрушения Каховской ГЭС

После разрушения плотины Каховской ГЭС в Черное море попали загрязняющие вещества и бактерии, однако эксперты считают, что они не достигнут российских курортов. Об этом пишет РБК.

По мнению экспертов, то, что произошло, стало, возможно, серьезнейшей катастрофой в Европе в наше время. Поток воды затронул выгребные ямы, навозохранилища и кладбища – все это привело к загрязнению воды.

Доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов отметил, что риск загрязнения прибрежной полосы Черного моря будет, возможно, даже до Одессы, но вряд ли дальше.

«Днепро-Бугский лиман перехватит значительную часть этих загрязняющих веществ. Они там где-нибудь и отложатся на мелководье этих лиманов. Но какая-то часть [загрязняющих веществ] выйдет в море и продолжит циркулировать. Какая часть — сказать сложно», — сказал эксперт.

При этом доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин назвал произошедшее серьезнейшей катастрофой в Европе в наше время и отметил возможность распространения микробов и инфекционных заболеваний.

«Мы помним, что были эпидемии холеры и другие инфекционные заболевания. Не исключено, что эти микробы могут попасть в воду», — добавил Малинин.