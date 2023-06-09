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Тело женщины нашли после прорыва плотины Каховской ГЭС под Херсоном

Тело погибшей женщины было найдено в зоне затопления в Херсонской области после прорыва плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщили в экстренных службах региона, передает ТАСС.

О прорыве дамбы Каховской ГЭС стало известно в ночь на 6 июня. Происшествие привело к неконтролируемому сбросу воды. Десятки населенных пунктов оказались блокированы, в частности, Новую Каховку затопило почти полностью.

«В ходе проведения спасательных работ обнаружено тело женщины 1939 года рождения», — указал собеседник ТАСС в экстренных службах.

Пенсионерка стала восьмым человеком, жизнь которого не удалось спасти.

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