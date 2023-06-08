Рэп-исполнительница из Казани разбилась на мотоцикле

Рэп-исполнительница Альбина Сафарова разбилась насмерть на мотоцикле в Казани. Об этом сообщает «Татарстан 24».

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По данным телеканала, трагедия произошла, когда рэперша вместе со своим 28-летним возлюбленным ехала по улице Мира в сторону поселка Дербышки в Казани. За рулем Suzuki находился парень 32-летней Сафаровой. В то же время им навстречу выехал автомобиль марки Opel, который начал поворачивать налево через двойную сплошную линию, чтобы заехать на заправку. Завершить маневр он не смог, поскольку в его бампер врезался мотоцикл.

Отмечается, что на данном участке дороге стоит ограничение в 40 километров в час, которое возлюбленный Сафаровой, вероятно, не соблюдал. Также ПДД нарушил и второй участник ДТП. При этом пассажир машины утверждал, что водитель автомобиля пропустил все транспортные средства и начал совершать маневр, когда мотоцикла не было на горизонте.

В результате полученных травм Сафарова скончалась на месте. Состояние ее возлюбленного неизвестно. Водитель и пассажир автомобиля не пострадали.