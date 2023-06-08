Увеличилось число погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС

В результате ЧП на Каховской ГЭС погибло семь человек, рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо пояснил, что продолжается эвакуация с с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов. Для эвакуации жителей задействован 121 автобус.

Спасатели, уточнил Сальдо, вывезли из региона 178 детей, 62 маломобильных граждан. В общей сложности, было эвакуировано порядка пяти тысяч человек.

Глава области отметил, что катастрофа унесла жизни семи человек. В частности, двое жителей Голой Пристани погибли при обстреле со стороны ВСУ эвакуационной зоны.

По его оценке, прямой ущерб от разрушений домов составит свыше 1,5 млрд рублей.