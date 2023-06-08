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Увеличилось число погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС

В результате ЧП на Каховской ГЭС погибло семь человек, рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Увеличилось число погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС
© РИА Новости

Сальдо пояснил, что продолжается эвакуация с с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов. Для эвакуации жителей задействован 121 автобус.

Спасатели, уточнил Сальдо, вывезли из региона 178 детей, 62 маломобильных граждан. В общей сложности, было эвакуировано порядка пяти тысяч человек.

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Глава области отметил, что катастрофа унесла жизни семи человек. В частности, двое жителей Голой Пристани погибли при обстреле со стороны ВСУ эвакуационной зоны.

По его оценке, прямой ущерб от разрушений домов составит свыше 1,5 млрд рублей.

Напомним, что в ночь на 6 июня украинские военные нанесли несколько ударов по Каховской ГЭС. Их действия привели к разрушению заслонок, неконтролируемому сбросу воды, затоплению ряда населенных пунктов.

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