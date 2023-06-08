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Уровень воды в Каховском водохранилище упал до критической отметки

Гендиректор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что после ЧП на Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище существенно упал. Об этом пишет РИА «Новости».

Уровень воды в Каховском водохранилище упал до критической отметки
© РИА Новости

Сирота пояснил, что значительная часть станции находится под водой полностью или частично. Кроме того, под водой оказалась и земляная вставка между шлюзом и КГЭС.

Число пострадавших из-за разрушения Каховской ГЭС резко возросло

Гендиректор отметил, что из-за неконтролируемого спуска воды уровень воды на Каховском водохранилище опустился до отметки 12.50.

Он уточнил, что это даже ниже «мертвой точки 12.70», после достижения которой утрачивается возможность осуществлять водозабор для городов и сел.

Напомним, что в ночь на 6 июня военнослужащие ВСУ нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС. Это привело к экологической катастрофе и затоплению ряда населенных пунктов.

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