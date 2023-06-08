Москвичка устроила дебош в прокуратуре из-за проверки документов

В Москве местная жительница устроила дебош в Замоскворецкой районной прокуратуре из-за требования предъявить документы, сообщает Telegram-канал 112.

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По данным издания, женщина хотела попасть в приемную прокурора, но когда ее попросили пройти стандартную процедуру досмотра и проверки документов, устроила скандал и попыталась прорваться. Охрана вызвала сотрудников полиции, которым женщина оказала сопротивление. В отдел ее доставили силой, откуда вскоре отпустили. Оттуда женщина сразу поехала снимать побои.

Медики зафиксировали у нее кровоподтеки плеч, правого предплечья и растяжение мышц левого локтевого сустава. В отношении полицейских, задержавших женщину, проводится проверка.