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Москвичка устроила дебош в прокуратуре из-за проверки документов

В Москве местная жительница устроила дебош в Замоскворецкой районной прокуратуре из-за требования предъявить документы, сообщает Telegram-канал 112.

Москвичка устроила дебош в прокуратуре из-за проверки документов
© Lenta.ru

По данным издания, женщина хотела попасть в приемную прокурора, но когда ее попросили пройти стандартную процедуру досмотра и проверки документов, устроила скандал и попыталась прорваться. Охрана вызвала сотрудников полиции, которым женщина оказала сопротивление. В отдел ее доставили силой, откуда вскоре отпустили. Оттуда женщина сразу поехала снимать побои.

Медики зафиксировали у нее кровоподтеки плеч, правого предплечья и растяжение мышц левого локтевого сустава. В отношении полицейских, задержавших женщину, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Якутии 31-летнему ранее судимому мужчине дали четыре года за нападение на полицейского.

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