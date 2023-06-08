В Бердянске взорвался автомобиль

В Бердянске (Запорожская область) взорвалась машина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные оперативные службы.

По данным агентства, инцидент произошел в 17:40 около дома 15 на улице Северной.

телеграм-канал "Фото/видео"

Причины взрыва не приводится. Кроме того, не сообщается о пострадавших.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных ведомств и силовики.