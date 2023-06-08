В Бердянске взорвался автомобиль
В Бердянске (Запорожская область) взорвалась машина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные оперативные службы.
По данным агентства, инцидент произошел в 17:40 около дома 15 на улице Северной.
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Причины взрыва не приводится. Кроме того, не сообщается о пострадавших.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных ведомств и силовики.
Ранее сообщалось, что в Бердянске был взорван автомобиль местной предпринимательницы Валентины Мамай.
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