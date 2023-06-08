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Число отравившихся «Мистером Сидром» в России приблизилось к 100

Число отравившихся напитками под брендом «Мистер Сидр» приблизилось к 100. Об этом сообщил Минздрав России, пишет РИА Новости.

Число отравившихся «Мистером Сидром» в России приблизилось к 100
© Lenta.ru

По последним данным, из-за суррогатного алкоголя пострадали 97 человек, 31 из них спасти не удалось.

В Минздраве добавили, что трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 25 пациентов — в тяжелом. Одного человека выписали.

Ранее стало известно, что спиртосодержащая жидкость, использованная при изготовлении напитков «Мистер Сидр», была похищена со склада МВД в Самаре. Это выяснилось в ходе проверки каналов распространения суррогатной алкогольной продукции.

Первые случаи отравления «Мистером Сидром» зафиксировали 5 июня в Ульяновской области. По последним данным, там пострадали 65 человек. Состояние двух пациенток оценивается как тяжелое.

7 июня Роспотребнадзор сообщил об изъятии из оборота 66,5 тысячи литров опасного пивного напитка. Больше всего суррогатного алкоголя обнаружили в Астраханской и Курганской областях, а также в Республике Удмуртия.

Как сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев, за два года до массового отравления напитками «Мистер Сидр» региональный Минпромторг удостоил производящую их компанию «Анди» званий «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». Парламентарий подчеркнул, что к этому моменту уже имелись протоколы о распространении производителем контрафактной продукции.

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