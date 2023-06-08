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Стало известно о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв, передает ТАСС.

В подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв
© РИА Новости

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал взрыв. Сразу после этого включилась сирена воздушной тревоги», — заявил Рогов.

Стало известно, что предупреждение о воздушной угрозе в Запорожье прозвучало в 15:34 по местному времени.

В Луганске произошло несколько взрывов

Позже тревога распространилась на подконтрольные Украине Харьковскую и Донецкую области.

Утром 8 июня в Луганске прозвучали несколько взрывов. Очевидцы сообщили о черном дыме, поднимающемся над промышленной зоной города.

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