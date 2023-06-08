Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв, передает ТАСС.

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал взрыв. Сразу после этого включилась сирена воздушной тревоги», — заявил Рогов.

Стало известно, что предупреждение о воздушной угрозе в Запорожье прозвучало в 15:34 по местному времени.

Позже тревога распространилась на подконтрольные Украине Харьковскую и Донецкую области.