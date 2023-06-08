Следователи направили в суд материалы дела по банде Басаева и Хаттаба

Следователи завершили расследование уголовных дел в отношении жителей Чечни и Татарстана Алавди Батыкаева и Эдуарда Валиахметова . Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

"Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)", - говорится в публикации.

Согласно версии следствия, в 2000 года Батыкаев и Валиахметов в составе объединенной вооруженной группировки под руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военных Воздушно-десантных войск под Псковом на высоте 776 метров. Обвиняемые стреляли из автоматов Калашникова по военнослужащим, сообщили в суде. В результате нападения погибли 84 бойца.