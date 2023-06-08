$82.09+0.6388.04+0.87

Расследование уголовных дел в отношении участников банды Басаева и Хаттаба закончено

Следователи завершили расследование уголовных дел в отношении жителей Чечни и Татарстана Алавди Батыкаева и Эдуарда Валиахметова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

Следователи направили в суд материалы дела по банде Басаева и Хаттаба
© РИА Новости

"Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)", - говорится в публикации.

Согласно версии следствия, в 2000 года Батыкаев и Валиахметов в составе объединенной вооруженной группировки под руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военных Воздушно-десантных войск под Псковом на высоте 776 метров. Обвиняемые стреляли из автоматов Калашникова по военнослужащим, сообщили в суде. В результате нападения погибли 84 бойца.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела в отношении Батыкаева и Валиахметова направлены в суд", - указывается в сообщении.

Ранее в Кабардино-Балкарии задержали трех боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве 84 псковских десантников в 2000 году.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители