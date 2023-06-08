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Число пострадавших из-за разрушения Каховской ГЭС резко возросло

Число жителей Херсонской области, госпитализированных после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), резко возросло и достигло 60 человек. Об этом сообщила вице-губернатор региона Татьяна Кузьмич в эфире телеканала «Россия 24».

Число пострадавших из-за разрушения Каховской ГЭС резко возросло
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По ее словам, среди пострадавших много маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что в результате катастрофы в больницы попал 41 человек. Министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова рассказала, что у госпитализированных диагностировали переохлаждение и острые болезни сердца.

Наводнение в Херсонской области началось после того, как Каховская ГЭС была частично разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня. Многочисленные удары повредили опору плотины, из-за чего произошел неконтролируемый сброс из Каховского водохранилища. Это привело к поднятию уровня воды в Днепре и затоплению около 40 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек.

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