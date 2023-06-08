Ранее в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии и других российских регионах, были зафиксированы случаи отравления напитком «Мистер сидр». По данным Минздрава, число пострадавших достигло 96 человек. 30 из них спасти не удалось.

В УМВД по Ульяновской области сообщили, что в изъятой в рамках уголовного дела алкогольной продукции были обнаружены опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата.

По словам Ирины Волк, освобожденный от должности Сафронов курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области. Также будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев.

В рамках расследования дела об отравлении россиян сотрудники полиции выяснили, что суррогат попал к предпринимателю, который производил напиток под маркой «Мистер сидр», в результате хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области».