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Колокольцев уволил замглавы самарского ГУ МВД из-за хищений суррогатного алкоголя

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии и других российских регионах, были зафиксированы случаи отравления напитком «Мистер сидр». По данным Минздрава, число пострадавших достигло 96 человек. 30 из них спасти не удалось.

В УМВД по Ульяновской области сообщили, что в изъятой в рамках уголовного дела алкогольной продукции были обнаружены опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата.

По словам Ирины Волк, освобожденный от должности Сафронов курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области. Также будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев.

В рамках расследования дела об отравлении россиян сотрудники полиции выяснили, что суррогат попал к предпринимателю, который производил напиток под маркой «Мистер сидр», в результате хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области».

Число отравившихся суррогатом «Мистер сидр» выросло до 96, из них 30 умерли

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что партия спирта хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий. По делу о хищении уже задержаны двое жителей Самары, а также сержант полиции, который охранял склад.

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