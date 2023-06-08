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В Словакии неизвестный разбил автомобиль возлюбленного президента Словакии

Возлюбленный президента Словакии Зузаны Чапутовой Юрай Ризман обратился в полицию из-за порчи автомобиля на фоне того, что он и глава государства на протяжении некоторого времени получают сообщения с угрозами. Об этом Ризман сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Неизвестный разбил автомобиль возлюбленного президента Словакии
© РИА Новости

По словам мужчины, неизвестный «фанат» пробил дыру на крыше его автомобиля, рядом с пробоиной осталась еще одна вмятина.

Ризман заявил, что сумма ущерба составляет около €1600. Он рассказал, что оставил автомобиль на платной, но неохраняемой парковке.

Экс-советник по вопросам окружающей среды и гражданского общества президента Словакии исключил тот факт, что на машину могло просто что-то упасть, поскольку другие рядом стоящие авто не были повреждены.

«Конечно, я обратился в полицию… После сообщений в социальных сетях, вульгарных писем и прямых угроз произошла порча автомобиля. Не сомневаюсь, что это связано с тем, с кем я вижусь и что делаю», — написал Ризман.

Ранее стало известно, что полиция Словакии задержала мужчину, который в социальных сетях угрожал убить президента страны Зузану Чапутову и депутатов местного парламента.

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