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Медведь забрался в автомобиль и разодрал салон из-за оставленного внутри собачьего корма

В США медведь забрался в автомобиль и разодрал салон, пишет UPI. Как считают специалисты, животное привлек оставленный внутри корм для собак.

В США медведь разодрал салон автомобиля, почуяв внутри корм для собак
© РИА Новости

На помощь медведю, застрявшему в автомобиле, пришли офицеры дикой природы штата Колорадо. Оказавшись в ловушке, хищник начал портить салон машины, пытаясь найти выход. Лишь после того, как зоозащитники открыли дверь пикапа, животное убежало обратно в лес.

Специалисты считают, что внимание зверя привлек собачий корм, оставленный внутри машины. Каким-то образом медведю удалось забраться в автомобиль, но вот выбраться самостоятельно он уже не смог.

"Хороший урок - забирайте еду из своих машин. Медведи чувствуют ее запах и учатся открывать двери", - предупредили людей зоозащитники.

В начале мая в немецком зоопарке впервые за 21 год родился белый медвежонок.

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