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В московском метро задержали мужчину, провозившего дрон стоимостью 550 тысяч рублей

В столичном метро задержали мужчину, провозившего дорогой беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Он утверждает, что планировал отправить устройство на СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

В московском метро задержали перевозившего дрон мужчину
© Shutterstock

По данным издания, на станции Багратионовская сотрудники метрополитена остановили для досмотра мужчину. В его багаже обнаружили беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой и тепловизором. Пассажира задержали для выяснения обстоятельств.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 37-летний житель Зеленограда незадолго до задержания купил дрон стоимостью 550 тысяч рублей на рынке Горбушкин двор. Пассажир утверждает, что собирался отправить технику в зону проведения специальной военной операции.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в столичном метро задержали мужчину с дроном, который он хотел отправить российским военным в зону спецоперации.

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