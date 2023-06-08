В московском метро задержали перевозившего дрон мужчину

В столичном метро задержали мужчину, провозившего дорогой беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Он утверждает, что планировал отправить устройство на СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

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По данным издания, на станции Багратионовская сотрудники метрополитена остановили для досмотра мужчину. В его багаже обнаружили беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой и тепловизором. Пассажира задержали для выяснения обстоятельств.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 37-летний житель Зеленограда незадолго до задержания купил дрон стоимостью 550 тысяч рублей на рынке Горбушкин двор. Пассажир утверждает, что собирался отправить технику в зону проведения специальной военной операции.

По факту произошедшего проводится проверка.