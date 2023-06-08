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В Москве задержали иностранца, устроившегося на работу в полицию по поддельному паспорту

В Москве задержали гражданина Азербайджана. Его подозревают в покупке поддельного российского паспорта, по которому он несколько лет работал в полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

Иностранец купил российский паспорт и устроился работать в полицию
© Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

По данным издания, 35-летний мужчина переехал из азербайджанского города Гянджа в Москву. В 2007 году он купил российский паспорт и оформил прописку в районе Солнцево. Кроме этого, в 2014 году мужчина устроился работать в отделение полиции, расположенное в аэропорту Внуково. Ему дали звание старшины, а в октябре 2022 года иностранец занял должность оперуполномоченного.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Подделка документов". В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Уточняется, что в отделе полиции, в котором работал иностранец, проходит проверка.

Ранее в Москве задержали бывшего заммэра Мурманска, который вез оружие в "Мерседесе". У него обнаружили поддельные водительские права.

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