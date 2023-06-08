Жителей Херсонской области предупредили о минах в затопленных районах

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко предупредил граждан, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции в подтопленных зонах могут быть мины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Оперштаб предупреждает, что возможен принос течением мин и других опасных объектов", - сообщил Алексеенко.

По его словам, как только уровень воды уменьшится, инженеры приступят к изучению территории, до этих пор необходимо соблюдать осторожность.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за "старых повреждений". Компания "Укргидроэнерго" заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.