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Baza: сопровождающий домогался школьницы по пути в лагерь "Артек"

Гражданина Казахстана, который сопровождал детей в «Артек», подозревают в совершении развратных действий в отношении подростка по пути в лагерь. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

СМИ: сопровождающий домогался школьницы по пути в "Артек"
© ТАСС

По данным издания, в полицию обратилась гражданка Казахстана. Она рассказала, что ее 15-летней дочери домогался 50-летний мужчина.

По словам подростка, 29 мая 2023 года дети вместе с сопровождающим на автобусе выехали из Симферополя в лагерь «Артек». Мужчина приставал к девочке и в транспортном средстве, и в кафе.

Подозреваемый признался в совершении преступления и оформил явку с повинной. В его отношении будет возбуждено уголовное дело.

Ранее 35-летний гражданин Пакистана, обучающийся в РУДН, домогался несовершеннолетней москвички, пока та стояла в очереди за автографом на книжной ярмарке. Студента задержали сотрудники охраны, работавшие на мероприятии. Они передали мужчину полиции.

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