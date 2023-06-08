СМИ: сопровождающий домогался школьницы по пути в "Артек"

Гражданина Казахстана, который сопровождал детей в «Артек», подозревают в совершении развратных действий в отношении подростка по пути в лагерь. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, в полицию обратилась гражданка Казахстана. Она рассказала, что ее 15-летней дочери домогался 50-летний мужчина.

По словам подростка, 29 мая 2023 года дети вместе с сопровождающим на автобусе выехали из Симферополя в лагерь «Артек». Мужчина приставал к девочке и в транспортном средстве, и в кафе.

Подозреваемый признался в совершении преступления и оформил явку с повинной. В его отношении будет возбуждено уголовное дело.