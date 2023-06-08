СМИ: сопровождающий домогался школьницы по пути в "Артек"

Baza: сопровождающий домогался школьницы по пути в лагерь "Артек"
Гражданина Казахстана, который сопровождал детей в «Артек», подозревают в совершении развратных действий в отношении подростка по пути в лагерь. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.
По данным издания, в полицию обратилась гражданка Казахстана. Она рассказала, что ее 15-летней дочери домогался 50-летний мужчина.
По словам подростка, 29 мая 2023 года дети вместе с сопровождающим на автобусе выехали из Симферополя в лагерь «Артек». Мужчина приставал к девочке и в транспортном средстве, и в кафе.
Подозреваемый признался в совершении преступления и оформил явку с повинной. В его отношении будет возбуждено уголовное дело.
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