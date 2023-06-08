Тело мужчины с пакетом на голове нашли в машине каршеринга в Москве
Тело мужчины с пакетом на голове нашли в автомобиле каршеринга на западе Москвы. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает издание «360».
Как сообщает источник, на соседнем кресле находился баллон, похожий на газовый. Заведенная машина была закрыта изнутри. Сейчас выясняются все подробности случившегося.
Ранее сообщалось, что в квартире в Москве в Таганском районе было обнаружено тело 81-летнего известного советского писателя Виктора Коняхина. По предварительным данным, оно пролежало там около четырех дней.
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