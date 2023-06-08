Тело мужчины с пакетом на голове нашли в машине каршеринга в Москве

Тело мужчины с пакетом на голове нашли в автомобиле каршеринга на западе Москвы. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает издание «360».

Как сообщает источник, на соседнем кресле находился баллон, похожий на газовый. Заведенная машина была закрыта изнутри. Сейчас выясняются все подробности случившегося.