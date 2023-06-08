Юрист предположил, как суррогатный сидр мог попасть в продажу

Одной из причин массового отравления сидром, в том числе со смертельным исходом, стали «лазейки» в законах и нечетко прописанная ответственность предпринимателей. Об этом заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский.

© Unsplash

Ранее в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии и других российских регионах, были зафиксированы случаи отравления напитком «Мистер сидр». По данным Минздрава, число пострадавших достигло 96 человек. 30 из них спасти не удалось.

Видео дня

В УМВД по Ульяновской области сообщили, что в изъятой в рамках уголовного дела алкогольной продукции были обнаружены опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата.

При этом юрист Александр Хаминский обратил внимание на то, что уголовное дело в случае отравления возбудят только тогда, когда зафиксируют причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

«Нечетко прописана ответственность недобросовестных предпринимателей. Уголовное дело возбудят только в случае, если зафиксируют причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, что квалифицируют как реализацию продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Если компания выпустила подобный товар, то за это полагается только административная ответственность», - пояснил он Хаминский.

При этом он подчеркнул, что закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» № 171-ФЗ» оговаривает, что производство и продажа сидра не относится к лицензируемой деятельности, а также не подлежит контролю.

«По той же самой причине производитель сидра не может приобрести этиловый спирт и для своих незаконных операций покупает дешевые суррогаты», - констатировал он.

На ситуацию повлияло и то, что в марте прошлого года правительство ввело мораторий практически на все плановые проверки хозяйствующих субъектов, напомнил он.

«Теоретически по согласованию с прокуратурой можно добиться проведения внеплановой проверки, но обычно соответствующие разрешения выдаются редко», - заметил Хаминский.