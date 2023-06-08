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В Херсонской области рассказали, где самая сложная обстановка после подрыва ГЭС

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что самая сложная ситуация с подтоплениями после прорыва Каховской ГЭС сейчас сохраняется в Алешках и Голой Пристани. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Херсонской области рассказали, где самая сложная обстановка после подрыва ГЭС
© РИА Новости

Согласно сообщению губернатора, уровень Днепра в указанных населенных пунктах вырос до 12 метров. На данный момент с помощью плавсредств с крыш и верхних этажей были эвакуированы 344 человека, в числе которых маломобильные граждане и дети.

7 июня Алексеенко сообщал, что уровень воды после разрушения Каховской ГЭС продолжает подниматься в ряде населенных пунктов региона.

В Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации после обрушения Каховской ГЭС. В регионе подтоплено около 2,7 тыс. домов, тех, кто живет на берегу Днепра, эвакуируют. Часть населенных пунктов полностью затоплены.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ранее заявляли, что готовы оказать помощь Украине в ликвидации последствий от крушения Каховской гидроэлектростанции.

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