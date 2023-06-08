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Семь человек пострадали при нападении с ножом во французском Анси

Семь человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во французском городе Анси. Об этом сообщило AFP.

По данным агентства, в числе пострадавших шестеро детей.

В мае в Японии в городе Нагано в результате нападения неизвестного, у которого было огнестрельное оружие и нож, пострадали не менее четырёх человек, в том числе двое полицейских.

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