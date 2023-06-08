Семь человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во французском городе Анси . Об этом сообщило AFP.

В мае в Японии в городе Нагано в результате нападения неизвестного, у которого было огнестрельное оружие и нож, пострадали не менее четырёх человек, в том числе двое полицейских.