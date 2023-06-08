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В Подмосковье разборки автомобилиста с битой и таксиста попали на видео

В Подмосковье водитель иномарки достал биту для разборок с таксистом. Инцидент попал на видео, опубликованное в группе «Балашиха Life» социальной сети «ВКонтакте».

«Опасная Балашиха. Чуть не дошли до драки», — уточнил автор ролика, на кадрах которого водитель машины Kia Sorento, сзади у которой видны повреждения, и такси остановились посреди проезжей части.

Мужчины устроили разборки. Когда таксист приблизился вплотную и начал цепляться за своего оппонента, последний вытащил из своего авто биту и стал защищаться.

«Зачем возить биту? Бита — оружие только в умелых руках, а в неумелых сам и получишь ею же. Еще могут быть травмы и срок. Купите лучше газовый баллончик», «Таксист нарушает границы. Если бы мне так в лицо полезли, я бы не сдержалась», — написали пользователи сети.

Ранее мужчина избил молодых людей в автобусе и попал на видео.

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