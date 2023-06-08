В Подмосковье разборки автомобилиста с битой и таксиста попали на видео

«Зачем возить биту? Бита — оружие только в умелых руках, а в неумелых сам и получишь ею же. Еще могут быть травмы и срок. Купите лучше газовый баллончик», «Таксист нарушает границы. Если бы мне так в лицо полезли, я бы не сдержалась», — написали пользователи сети.