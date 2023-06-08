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Горизонтальную молнию через все небо над российским городом сняли на видео

Житель Сургута снял на видео горизонтальную молнию в небе над городом. Видеозаписью он поделился с Telegram-каналом «OMEDIA!».

На кадрах молния рассекает небо на всем видимом участке, освещая окружающее пространство ярким фиолетовым светом. На фона вспышки видны черные силуэты многоэтажек.

7 июня региональное управление МЧС России Ханты-Мансийского автономного округа о непогоде. В частности, в Сургуте ожидались сильные ночные дожди с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Ранее в Самарской области сняли на видео смерч. На кадрах хорошо видно огромный пылевой вихрь, начинающийся в небе и уходящий вниз перпендикулярно земной поверхности. Автор видео признался, что никогда не видел ничего подобного.

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